Госдума в течение ближайшего часа приступит к обсуждению законопроекта о QR-кодах в общественных местах

Госдума в течение ближайшего часа приступит к обсуждению правительственного законопроекта о QR-кодах в общественных местах, который вызвал большой резонанс. В правительстве считают, что эта мера поможет увеличить число вакцинированных от коронавируса в стране. Противников достаточно много – сегодня к Госдуме пришли несколько десятков человек. Они, в том числе, держали в руках плакат с перечеркнутым QR-кодом.

Ресторатор Екатерина Алехина в интервью телеканалу РБК сказала, что введение цифровых кодов, безусловно, отразится на бизнесе, но лично она не расстроится, если посещаемость ее заведений упадет.

Ранее Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах в транспорте.