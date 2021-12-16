В Москве задержана глава межрайонной налоговой инспекции по подозрению в должностном преступлении, сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник. По его данным, проводятся обыски. Уже обнаружена крупная сумма денег в служебном кабинете чиновника. Другие подробности пока не приводятся.