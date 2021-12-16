Канцлер Германии назвал правильной реакцию своего правительства на вынесение приговора россиянину Вадиму Красикову

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал правильной реакцию своего правительства на вынесение приговора россиянину Вадиму Красикову. Он получил пожизненный срок по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В Берлине уверены, что Красиков является сотрудником ФСБ. После вынесения приговора МД Германии объявил персонами нон-грата двух российских дипломатов. В Москве оценили действия Берлина как недружественные и пообещали адекватный ответ.