В Москве вновь растет заболеваемость коронавирусом

За сутки выявили более 3-х тысяч новых случаев заражения. Это значительно больше, чем накануне. Остается высокой смертность. При этом в целом в России за сутки ковид был подтвержден у 28,5 тысяч граждан.
2021-12-16T12:31:08+03:00
2021-12-16T12:46:28+03:00
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12:31, 16 декабря 2021
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Заседание Совета по правам человека
В.Путин: Откуда Вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?
А.Сокуров: Давайте проверим.
В.Путин: Проверяли, в том числе и в ходе голосования по Конституции. Я Вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. И чеченский народ знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе…