Мосгорсуд 23 декабря приступит к рассмотрению по существу иска прокуратуры о ликвидации «Мемориала»

Московский городской суд на следующей неделе в четверг начнёт рассматривать по существу иск прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*» (признан в РФ НКО-иноагентом). «23 декабря 2021 года в Мосгорсуде начнется рассмотрение иска по существу», — сообщил «Интерфаксу» адвокат Михаил Бирюков в четверг.
2021-12-16T12:07:53+03:00
2021-12-16T12:47:07+03:00
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12:07, 16 декабря 2021
* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.
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