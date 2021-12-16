Мосгорсуд 23 декабря приступит к рассмотрению по существу иска прокуратуры о ликвидации «Мемориала»

Московский городской суд на следующей неделе в четверг начнёт рассматривать по существу иск прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*» (признан в РФ НКО-иноагентом). «23 декабря 2021 года в Мосгорсуде начнется рассмотрение иска по существу», — сообщил «Интерфаксу» адвокат Михаил Бирюков в четверг.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.