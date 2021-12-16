Сеть магазинов «Лента» купила сервис доставки «Утконос»

Её акции после этого выросли.

Сумма сделки составила двадцать миллиардов рублей. Окончательное решение о покупке приняли на совете директоров «Ленты». Отдельно в компании отметили, что бизнесмен Алексей Мордашов, являющийся совладельцем обоих предприятий, в принятии этого решения не участвовал.

Газета «Коммерсант» пишет, что после завершения сделки у сети магазинов появится онлайн-подразделение под названием Lenta-U. В самой же компании объявили, что приобретение «Утконоса» позволит значительно увеличить свою долю на интернет-рынке и более эффективно конкурировать в этой сфере в Москве, особенно в ценовых сегментах.

Агентство ТАСС сообщает, что после объявления о сделке акции «Ленты» на Московской бирже подскочили почти на девять с половиной процентов. Сейчас, однако, темпы роста ценных бумаг замедлились.

Ранее в этом году «Лента» также купила сеть гипермаркетов Billa. Сумма той сделки превысила 200 миллиардов.