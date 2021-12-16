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12:03, 16 декабря 2021

Российские дипломаты выясняют обстоятельства задержания россиян на границе США и Мексики

Представители дипмиссии установили контакт с иммиграционной службой и пограничными властями США, сообщили в генконсульстве России в американском Хьюстоне. Там добавили, что ожидают подтверждения от компетентных органов Соединённых Штатов информации о задержании 18 россиян на границе между американским городом Сан-Исидро и мексиканской Тихуаной.

Ранее сотрудник погранслужбы США открыл огонь по двум машинам. По информации американского пограничного ведомства, автомобили подъехали к первичной зоне досмотра со стороны Мексики на большой скорости, из-за чего офицер выпустил примерно 4 пули. В результате происшествия никто не пострадал, а машины остановились. Как выяснилось, на транспортных средствах передвигались 18 граждан России, включая детей. Пассажиры не имели при себе документов, разрешающих въезд на территорию США. В итоге их задержали.

Водителей автомобилей арестовали. Им предъявлены обвинения в укрывательстве нелегальных иммигрантов и попытке их ввоза на территорию США. О гражданстве арестантов не уточняется.


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