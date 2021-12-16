Активисты «Левого фронта» провели одиночные пикеты против принятия законопроекта о QR-кодах в общественных местах

Активисты «Левого фронта» провели около Госдумы одиночные пикеты против принятия законопроекта о введение QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Сегодня утром активисты «Левого фронта» провели в Москве около Госдумы одиночные пикеты, в ходе которых выразили протест и несогласие против планов властей по принудительному насаждению QR-кодов о вакцинации для россиян. Сегодня скандальный проект закона о введение кодов в общественных местах будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении. Другой законопроект о QR-кодах на транспорте правда власти пока убрали в архив из-за протестов, но видимо, от своих планов не отказываются». – рассказал политик.

Как отметил С.Удальцов, активисты движения стояли с плакатами в одиночных пикетах, гласящими несогласие с введением ограничительной меры, как QR-коды и принудительной вакцинации. В целом, по словам политика, акция прошла спокойно, полицейские только переписывали паспортные данные участников, но никого не задержали.

«Позиция «Левого фронта» простая — если властями заявлен добровольный принцип вакцинации, то ей нужно сконцентрироваться на методах убеждений, стимулирования к вакцинации, в том числе материального, ввести бесплатное страхование от побочных последствий прививок. Эти карательно-принудительные меры только разделяют общество, раздражает общество, эти меры сырые, плохо проработанные. И у многих граждан сегодня есть сомнения, а действительно нужно ли вакцинироваться», — сказал С.Удальцов.

Политик надеется, что голос народа «будет услышан, и в рамках слушаний этот законопроект будет отложен или доработан, чтобы не повышать социальную напряженность в обществе, а реально содействовать борьбе с эпидемией».