Союз европейских футбольных ассоциаций выбрал Citigroup в качестве партнера для программы помощи европейским клубам

Союз европейских футбольных ассоциаций выбрал американский банк Citigroup в качестве партнера для программы помощи европейским клубам, пишет газета Financial Times. По ее данным, соответствующий план будет представлен сегодня на заседании исполкома UEFA. Ожидается, что банк выделит на эти цели около 7-ми миллиардов евро. Ранее сообщалось, что европейские футбольные клубы потеряли до 9-ти миллиардов выручки из-за пандемии.
2021-12-16T11:35:25+03:00
2021-12-16T11:35:25+03:00
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11:35, 16 декабря 2021
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