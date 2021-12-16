Медицинское сообщество выступило за скорейшее принятие законопроекта о QR-кодах в общественных местах, сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев в интервью агентству РИА Новости. Сегодня Госдума должна рассмотреть правительственную инициативу в первом чтении. Пискарев подчеркнул, что работа над документом будет вестись непрерывно. В случае улучшения эпидемиологической ситуации сертификаты могут не потребоваться, сказал депутат.
2021-12-16T11:34:00+03:00
2021-12-16T11:34:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2952584-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:34, 16 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+
Заседание Совета по правам человека
В.Путин: Откуда Вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?
А.Сокуров: Давайте проверим.
В.Путин: Проверяли, в том числе и в ходе голосования по Конституции. Я Вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. И чеченский народ знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе…