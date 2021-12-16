Медицинское сообщество выступило за скорейшее принятие законопроекта о QR-кодах в общественных местах, сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев в интервью агентству РИА Новости. Сегодня Госдума должна рассмотреть правительственную инициативу в первом чтении. Пискарев подчеркнул, что работа над документом будет вестись непрерывно. В случае улучшения эпидемиологической ситуации сертификаты могут не потребоваться, сказал депутат.