Департамент образования Москвы рекомендовал школам уйти на каникулы с 27-го декабря, то есть раньше, чем планировалось. Власти считают, что это поможет снизить заболеваемость коронавирусом.

Директор Центра образования №109 Евгений Ямбург напомнил в интервью «Эху», что окончательное решение за руководителями школ и управляющими советами. «Это не приказ, а рекомендация, решает директор школы и управляющий совет», — сказал он. Как отметил Е.Ямбург, в данной ситуации в его школе было принято решение — с 1 по 4 класс будут учиться до 30 числа. «Это обосновано тем, что родители на работе, и они работают до 30 числа, куда девать этих малышей. И это абсолютно правильно», — сказал он. По словам Е.Ямбурга, принятие подобных решений зависит от эпидемиологической обстановки непосредственно образовательного учреждения. «Все зависит от обстановки в школе — это гибкая история. Например, предыдущие каникулы были продлены на три дня, что имело хорошие последствия, потому что накануне каникул у меня было 16 класс на карантине по ковиду, а сейчас всего 3 класса. Цепочку удалось прервать», — пояснил он. Е.Ямбург добавил, что, если каждый раз отпускать детей «в свободный полет»», школы не успеют выполнить программу. Что касается старших классов, то школа тоже действует по обстановке, так как до 30 декабря ученики сдают сессию. «Но если будет зашкаливать число классов на карантине, то тогда имеет смысл это сделать раньше», — заключил он.