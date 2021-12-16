В аэропорту Шереметьево самолет при рулении задел автомобиль, который обрабатывал взлетно-посадочные полосы реагентами

Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Как сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник, самолет при рулении задел автомобиль, который обрабатывал взлетно-посадочные полосы реагентами. Пострадал водитель. В самолете пострадавших нет. Тем временем, самолет для вылета в Канкун заменен.