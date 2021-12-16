Рейтинг крупнейших российских компаний по уровню средних зарплат возглавил газовый гигант «Новатэк»

В первую тройку также вошли транспортная фирма «Совкомфлот», специализирующаяся на транспортировке газа и золотодобывающая компания «Полюс». Такие данные приводит издание РБК По информации экспертов, средняя оплата труда сотрудников данных организаций в прошлом году оказалась в пять раз выше средней заработной платы по России и составила более 230 тысяч рублей в месяц.

В первой десятке помимо нефтегазовых и химических компаний, оказался IT-гигант «Яндекс». Его сотрудники получают, в среднем, чуть больше 170 тысяч рублей. Высокая зарплата и у работников иностранных фирм, представленных в России. Оплата труда в компаниях «Марс», LG, «Procter & Gambel» также превышает среднюю заработную плату по стране.

Замыкают рейтинг автогиганты «Камаз» и «АвтоВАЗ», а также «Почта России». У сотрудников данных компаний зарплата ниже средней по стране и составляет менее 45 тысяч рублей. В нижней части списка также оказались ритейлеры «Магнит» и «Ашан».

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в минувшем году в целом по экономике составила чуть больше 50 тысяч рублей.