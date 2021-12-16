Жители Бурятии жалуются на принудительное оформление «Пушкинской карты»

Она нужна, чтобы ходить по культурным учреждениям за счёт федерального бюджета.

Жительница Тарбагатайского района республики, это к югу от Улан-Удэ, возмутилась в одном из региональных чатов, что в школе заставляют делать Пушкинскую карту. По её словам, в учебном учреждении это объясняют указанием от начальства. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец». Издание также отметило, что представитель отдела образования районной администрации в ответ написал, что «всем классным руководителям поручили отработать оформление карты с учащимися». Чиновник также добавил, что отказ от оформления карты лишает ребёнка возможности приобщения к культуре, а родители в свою очередь должны участвовать в воспитании детей вместе с учителями, а не создавать им препятствия.

Официально эту информацию власти региона пока не комментировали.

«Пушкинская карта» — это проект, который запустили в начале осени, а точнее это карта «Почта банка», на которую из федерального бюджета перечислили деньги на покупку билетов в театры, филармонии и другие культурные учреждения. Граждане с 14-ти до 22-ух лет могут оформить карту на сайте Госуслуг.

До конца года на посещение культурных учреждений с «Пушкинской карты» можно потратить три тысячи рублей. Предполагается, что в следующем году лимит вырастет до пяти тысяч.