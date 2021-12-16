В Мосгорсуде сегодня будет решаться вопрос о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»

Речь идет об иске столичной прокуратуры.
Напомним, что Верховный суд России рассматривает иск Генпрокуратуры о ликвидации международного «Мемориала*», который так же российские власти считают иностранным агентом.
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Речь идет об иске столичной прокуратуры.
Напомним, что Верховный суд России рассматривает иск Генпрокуратуры о ликвидации международного «Мемориала*», который так же российские власти считают иностранным агентом.
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Заседание Совета по правам человека
В.Путин: Откуда Вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?
А.Сокуров: Давайте проверим.
В.Путин: Проверяли, в том числе и в ходе голосования по Конституции. Я Вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. И чеченский народ знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе…