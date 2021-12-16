В Мосгорсуде сегодня будет решаться вопрос о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»

Речь идет об иске столичной прокуратуры.

Напомним, что Верховный суд России рассматривает иск Генпрокуратуры о ликвидации международного «Мемориала*», который так же российские власти считают иностранным агентом.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.