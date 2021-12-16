Аналитик Драган считает, что омикрон не стал мягче, главный риск – его колоссальная заразность

Аналитик открытых данных Александр Драган считает, что низкая смертность от омикрона не свидетельствует о том, что вирус стал мягче. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» он отметил, что главный риск, который он несет – это его колоссальная заразность, которая может обрушить любую систему здравоохранения.

«Если даже допустить, что омикрон действительно стал менее опасен, чем дельта, но главный риск, который он несет – это его колоссальная заразность. Потому что распространяется он настолько быстро, что может обрушить любую систему здравоохранения просто за счет числа больных. И даже если число тяжелых больных и умерших их доля будет в разы меньше, чем было до этого, все равно мы получим колоссальное количество. Мы получим забитые больницы, реанимации и перегрузку системы здравоохранения», — сказал аналитик.

А.Драган на примере того, что происходит в ЮАР, объяснил, почему низкая смертность от него не говорит о том, что вирус стал «мягче и добрее».

«Наиболее опасны (вирусы) именно более заразные варианты, а не более летальные, потому что более заразные приводят к большему числу жертв, чем летальные, но более медленные варианты, и за счет скорости распространения, за счет тех людей, которые заболевают. Мысль о том, что омикрон мягче и является чуть ли не сезонным вирусом, которым все просто переболеют и с коллективным иммунитетом светлое будущее будет без эпидемии. Этой идее мы обязаны Южной Африке, буквально одному врачу, который наблюдал с двумя десятками больных, и с этими наблюдениями сделал выводы, что омикрон подобрел. Но другие данные показывают, что нет никаких оснований считать, что он стал мягче и добрее, потому что и в ЮАР продолжают люди заболевать и лежать на кислороде, попадать в реанимации, на ИВЛ, умирать», — отметил аналитик.

По мнению А.Драгана, снижение летальности и числа пациентов в крайне тяжелом состоянии может объясняться возрастной группой до 40 и искажением в статистике.

«Сейчас возрастная структура очень смещается. Если несколько недель назад пожилых было 10%, кто попадал в больницы, то сейчас это уже 20-25% и их доля растет, и число тяжелых случаев растет», — сказал он.

Еще один момент, который вносит искажения и заставляет считать, что омикрон стал мягче, добавил аналитик, это доля иммунного населения.

«Южная Африка по всем оценкам, и по оценкам избыточной смертности, и сколько реально умерло с начала эпидемии, и на основе исследований антител, видно, что там переболело абсолютное большинство населения Африки – порядка 80-90%, а по каким-то оценкам и 100%. И что получается, что у нас есть такая популяция с иммунитетом, есть омикрон, и он увеличивает частоту повторных заболеваний – то есть люди активно заражаются повторно. Но за счет предшествующего иммунитета люди реже попадают в реанимации и реже умирают», — пояснил он.

А.Драган считает, что «поводов для оптимизма пока нет, в свете того, насколько быстро этот омикрон распространяется».