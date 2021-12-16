Правительство Японии намерено в ближайшие годы потратить рекордные средства на оборону

Об этом «Эху» рассказал корреспондент ТАСС в Токио Алексей Заврачаев.
Увеличение оборонных расходов связано с ухудшением ситуации с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регион.
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Об этом «Эху» рассказал корреспондент ТАСС в Токио Алексей Заврачаев.
Увеличение оборонных расходов связано с ухудшением ситуации с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регион.
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Заседание Совета по правам человека
В.Путин: Откуда Вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?
А.Сокуров: Давайте проверим.
В.Путин: Проверяли, в том числе и в ходе голосования по Конституции. Я Вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. И чеченский народ знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе…