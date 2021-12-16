Ритейл «Лента» покупает онлайн-сервис «Утконос» за 20 миллиардов рублей

В официальных сообщениях говорится, что окончательное решение о сделке было принято на заседании совета директоров «Ленты», которое состоялось накануне. На этом фоне акции компании выросли более, чем на 9%.
2021-12-16T10:33:42+03:00
2021-12-16T11:19:56+03:00
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10:33, 16 декабря 2021
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Заседание Совета по правам человека
В.Путин: Откуда Вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?
А.Сокуров: Давайте проверим.
В.Путин: Проверяли, в том числе и в ходе голосования по Конституции. Я Вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. И чеченский народ знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе…