В Удмуртии объявлено официальное предостережение экс-работнику одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса

В Удмуртии объявлено официальное предостережение бывшему работнику одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба местного управления ФСБ. Утверждается, что он пытался сотрудничать с США, рассчитывая получить за секретные сведения вознаграждение. Другие подробности не приводятся.