Зимние каникулы в московских школах могут начаться раньше срока

Учебным заведениям рекомендовано уйти на каникулы с 27 декабря по 9 января, сообщили в столичном департаменте образования. Там подчеркнули, что данная мера направлена на снижение заболеваемости коронавирусом. Окончательное решение будет принято на заседании, в котором примут участие управляющие советы школ.

Осенью каникулы уже продлевались. По мнению московских властей, это позволило разорвать цепочки распространения ковида среди школьников и с середины ноября количество классов на карантинах уменьшилось в разы по сравнению с октябрем. Увеличение каникулярных дней коснётся только школ. Между тем детские сады и колледжи будут работать в штатном режиме, добавили в департаменте образования. В то же время для учеников начальных классов в случае необходимости с 27 по 30 декабря организуют дежурные группы.

Ранее власти Санкт-Петербурга разрешили школам начать каникулы с 25 декабря.