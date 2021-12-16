В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий для мэров и муниципальных чиновников единый срок полномочий в пять лет

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий для мэров и других муниципальных чиновников единый срок полномочий в пять лет.

Для всех должностных лиц местного самоуправления должен быть установлен единый срок полномочий — пять лет. Об этом говорится в новом законопроекте от сенатора-единоросса Андрея Клишаса и его однопартийца из Госдумы Павла Крашенинникова. В думском комитете по госстроительству отметили, что эти поправки предусматривают упрощение правовых конструкций и уточнение компетенции органов местного самоуправления.

Также усиливается ответственность глав муниципальных образований перед руководителем региона. В тексте сказано, что одним из оснований для отстранения, например, мэра от должности, является систематическое недостижение показателей эффективности

органов местного самоуправления, которые закреплены указами президента.

Помимо прочего, Клишас отметил в интервью РИА «Новости», что губернаторы, в случае принятия законопроекта в нынешнем виде, смогут выносить предупреждения и отрешать от должности как мэров, так и глав местных администраций.



На прошлой неделе сенатор Людмила Нарусова внесла поправки о том, чтобы вернуть главе Петербурга название мэра. В думском комитете по госстроительству ей отказали, отметив, что этот вопрос находится в компетенции региона.