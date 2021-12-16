Дочь 35-го президента США Джона Кеннеди Кэролайн выдвинута на должность посла в в Австралии, сообщает пресс-служба Белого дома. Она уже представляла Соединенные Штаты в Японии и, как утверждается, сыграла ключевую роль в торжествах по случаю 70-летия окончания Второй Мировой войны. Также президент Джо Байден выдвинул кандидатом на пост посла в Белизе фигуристку Мишель Кван. В заявлении Белого дома отмечается, что она много путешествовала по поручению Госдепартамента и взаимодействовала с молодежью по всему миру.