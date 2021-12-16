Московским школам рекомендовано уйти на зимние каникулы с 27-го декабря, подтвердили агентству «Интерфакс» в столичном департаменте образования. Это решение должны утвердить управляющие советы учебных заведений. Каникулы продлятся до 9-го января будущего года. В мэрии отмечают, что продление осенних каникул оказалось эффективной мерой в борьбе с коронавирусом. Детские сады и колледжи будут работать в обычном режиме.
2021-12-16T09:33:04+03:00
2021-12-16T10:04:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2952534-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3583158.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:33, 16 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+
Заседание Совета по правам человека
В.Путин: Откуда Вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?
А.Сокуров: Давайте проверим.
В.Путин: Проверяли, в том числе и в ходе голосования по Конституции. Я Вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. И чеченский народ знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе…