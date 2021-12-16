Московским школам рекомендовано уйти на зимние каникулы с 27-го декабря, подтвердили агентству «Интерфакс» в столичном департаменте образования. Это решение должны утвердить управляющие советы учебных заведений. Каникулы продлятся до 9-го января будущего года. В мэрии отмечают, что продление осенних каникул оказалось эффективной мерой в борьбе с коронавирусом. Детские сады и колледжи будут работать в обычном режиме.