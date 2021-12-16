В ГД внесен законопроект, позволяющий губернаторам отрешать мэров от должности за ненадлежащее исполнение обязанностей

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий губернаторам отрешать мэров от должности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Также документ устанавливает для руководителей городов единый срок полномочий в пять лет. председатель комитета Совета федерации по законодательству Андрей Клишас сообщил, что основная часть положений законопроекта о местном самоуправлении должна действовать с начала 2023-го года.