В ГД внесен законопроект, позволяющий губернаторам отрешать мэров от должности за ненадлежащее исполнение обязанностей

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий губернаторам отрешать мэров от должности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Также документ устанавливает для руководителей городов единый срок полномочий в пять лет. председатель комитета Совета федерации по законодательству Андрей Клишас сообщил, что основная часть положений законопроекта о местном самоуправлении должна действовать с начала 2023-го года.
2021-12-16T09:31:43+03:00
2021-12-16T09:31:43+03:00
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09:31, 16 декабря 2021
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Заседание Совета по правам человека
В.Путин: Откуда Вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?
А.Сокуров: Давайте проверим.
В.Путин: Проверяли, в том числе и в ходе голосования по Конституции. Я Вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. И чеченский народ знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе…