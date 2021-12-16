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Эксклюзив Эха 09:22, 16 декабря 2021

Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит сегодня апелляционную жалобу на продление ареста Сафронову

фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит сегодня апелляционную жалобу на продление ареста советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Как сказал адвокат Иван Павлов* (признан иноагентом) в интервью радиостанции «Эхо Москвы», защита всегда надеется на здравый смысл, на то, что аргументацию адвокатов услышат, и решение суда будет адекватным.

«Адвокаты всегда надеются на здравый смысл, на то, что закон сработает, сработает правильно, что аргументацию нашу услышат и решение будет адекватным. Мы надеемся на изменение по крайней мере меры пресечения, но понимаем, в каких условиях приходится работать, поэтому мы не сильно удивимся, если суд оставит все, как есть и продлит на очередной срок меру пресечения Ивану Сафронову. Коллеги, которые будут в этом участвовать, представят свои аргументы в пользу того, что журналисту не место в следственном изоляторе», — сказал адвокат.

И.Павлов (признан иноагентом) добавил, что при ознакомлении со всеми материалами дела стало известно о допросе в качестве свидетеля главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

И.Сафронов был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в государственной измене.

* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.


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