Япония в ближайшие годы потратит рекордные средства на оборону

Как сообщает газета «Никкэй», на эти цели будет выделено боле 260-ти миллиардов долларов. В указанную сумму не входят расходы на содержание американских военных баз. Эксперты отмечают, что увеличение расходов связано с ухудшением ситуации с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе.