Москва обещает ответить на высылку российских дипломатов из Берлина

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала это решение недружественным. Правительство Германии объявило двух дипломатов персонами нон-грата после вынесения приговора россиянину Вадиму Красикову.

Высшая судебная палата земли Берлин приговорила Красикова к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что необъективное и политически мотивированное решение суда усложняет и без того непростые российско-германские отношения.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок процитировала мнение Генерального прокурора Германии, который пришел к выводу, что убийство гражданина Грузии в Берлине было совершено по заказу государственных инстанций Российской Федерации. Суд последовал этой точке зрения при вынесении приговора, подчеркнула политик от партии «Союз 90-х/Зеленые». Бербок заявила, что убийство по заказу иностранного государства представляет собой тяжелое нарушение германского права и суверенности ФРГ.

Суд отметил, что Россия пыталась скрыть свое участие в преступлении и отказывалась отвечать на запросы о юридической помощи при расследовании.