Генпрокуратура вернула следствию уголовное дело бывшего топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова, которого обвиняют в многомиллионном хищении. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Надзорное ведомство нашло ряд противоречии в показаниях потерпевшего, совладельца группы компаний «Деловые линии» Александра Богатикова. В результате нельзя достоверно установить, какое именно правонарушение мог совершать Михаил Хабаров, как его квалифицировать. Так, если ему передавали деньги за помощь в подкупе проверяющих органов, то заявитель не может быть потерпевшим по делу о взятке. В случае же с потенциальным мошенничеством среди доказательств есть только слова Богатикова. Адвокат обвиняемого Михаила Хабарова Владимир Слащев рассказал газете «Коммерсантъ», что прокуратура считает основой расследования гражданско-правовой спор, искусственно переведенный в уголовную плоскость.

Следственный комитет уверяет, что бывший топ-менеджер банка «Траст» Михаил Хабаров похитил около 845 миллионов рублей у своего партнера, введя его в заблуждение и принудив заключить некую сделку, но обязательства по ней не исполнил.

Михаила Хабарова задержали в начале октября. После обращения главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации Хабарова перевели под домашний арест.