Президент Франции Эммануэль Макрон не готов ответить на вопрос, будет ли он баллотироваться на второй срок

Он говорит, что ему еще предстоит принять трудное решение в связи с пандемией коронавируса. По словам Макрона, у него остаются президентские амбиции, однако он не знает, какими будут следующие несколько недель. Выборы главы государства во Франции должны пройти в апреле будущего года.
2021-12-16T08:32:44+03:00
2021-12-16T08:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 16 декабря 2021
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Заседание Совета по правам человека
В.Путин: Откуда Вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?
А.Сокуров: Давайте проверим.
В.Путин: Проверяли, в том числе и в ходе голосования по Конституции. Я Вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. И чеченский народ знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе…