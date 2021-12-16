Президент Франции Эммануэль Макрон не готов ответить на вопрос, будет ли он баллотироваться на второй срок

Он говорит, что ему еще предстоит принять трудное решение в связи с пандемией коронавируса. По словам Макрона, у него остаются президентские амбиции, однако он не знает, какими будут следующие несколько недель. Выборы главы государства во Франции должны пройти в апреле будущего года.