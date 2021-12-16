Госдума должна рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах, который вызвал большой общественный резонанс. В кабинете министров считают, что эта мера позволит стимулировать граждан вакцинироваться. На фоне негативного отношения граждан ранее Госдума сняла с рассмотрения законопроект о цифровых кодах в транспорте. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что власти заботятся о населении.

Что касается законопроекта о QR-кодах в общественных местах, то, как подчеркивают депутаты, он скорее всего будет одобрен окончательно только в следующем году.