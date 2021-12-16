В ВОЗ назвали чрезвычайно высокой скорость распространения штамма коронавируса «омикрон»

Во Всемирной организации здравоохранения назвали чрезвычайно высокой скорость распространения штамма коронавируса «омикрон». Число новых случаев удваивается каждые два-три дня. Спецпредставитель ВОЗ по борьбе с ковидом Дэвид Набарро заявил в интервью телеканалу SkyNews, что в таких условиях избежать высокой смертности вряд ли удастся и речь идет об очень серьезной ситуации.