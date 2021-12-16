Белый дом рассекретил полторы тысячи документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди

Многие надеялись, что они прольют свет на самое громкое убийство 20-го века.

Национальный архив США опубликовал серию ранее засекреченных документов по убийству Джона Кеннеди по распоряжению президента США Джо Байдена, данного им в октябре. Стало известно, что ЦРУ проводило «операцию технического наблюдения» за перешедшим на сторону Советского союза бывшим морпехом Ли Харви Освальдом в течение нескольких недель до убийства Кеннеди в Далласе. В одном файле, датированном утром 24 ноября, через два дня после убийства Кеннеди и в день, когда был застрелен сам Освальд, рассказывается, как он «въехал в Мексику (очевидно, на машине) в 26 сентября 1963 года, заявив, что он является фотографом, живет в Новом Орлеане и направляется в Мехико. В других документах рассказывается о серии неудачных визитов в кубинское и советское посольства в Мехико, которые Освальд совершил в поисках виз для поездок туда. Опубликованные данные показывают, что после убийства Кеннеди ЦРУ также запросило информацию о списке лиц, которые могли быть связаны с Освальдом, когда он жил в Минске в Советском Союзе с октября 1959 года по июнь 1962 года. В одном из документов раскрыта информация о «странном звонке», сделанном в офис атташе ВМС США в Австралии более чем за год до убийства Кеннеди о предполагаемым заговоре Советского Союза против тогдашнего президента США. Опубликованный еще в 2005 году отчет ЦРУ свидетельствовал о том, что огромное число сотрудников развески были убеждены, что Освальд действовал не один.

Разочарованные исследователи говорят, что в обнародованных документах мало нового. Эти файлы составляют только 10% из того, что еще не было опубликовано — рассекречивание основного массива отложили на год, а возможно, и на неопределенный срок, если спецслужбам США удастся убедить президента в том, что секретность способствует национальной безопасности страны.