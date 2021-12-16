Группа вооруженных людей захватила офис премьер-министра Ливии

Данных о пострадавших пока нет. Местная пресса пишет о концентрации различных группировок с боевой техникой у городских окраин и перебоях с электричеством. О вооруженных столкновения пока не сообщается. Телеканал Al Hadath отмечает, что захватчиками штаб-квартиры главы ливийского правительства командует бывший депутат Всеобщего национального конгресса Салах Бади. Якобы он уже объявил об отмене предстоящих президентских выборов и пригрозил закрыть все государственные учреждения, обвинив их в работе не ради родины, а в заграничных интересах. Первые в истории Ливии выборы главы страны должны пройти 24 декабря в соответствии с международными договоренностями. Пока на территории государства действует переходное правительство. Глава Президентского совета Мухаммед аль-Манфи накануне захвата обратился с призывом обеспечить его безопасность. По некоторым данным, он и другие члены исполнительной власти переведены в безопасное место. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что сам аль-Манфи мог быть заинтересован в дестабилизации ситуации в столице, чтобы перенести президентские выборы или вовсе их отменить.

На прошлой неделе избирательная комиссия Ливии отложила на неопределенный срок объявление окончательных списков кандидатов на пост главы государства. Подчеркивалось, что доклад о причинах планируют представить уже на следующей неделе.