В Минздрав, как ожидается, сегодня поступит заявка на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Конвасэл»

Доклинические исследования вакцины показали высокий уровень выработки антител к ковиду, рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Сковрцова. Она отметила, что промежуточный отчёт об итогах первой и второй фаз испытаний «Конвасэла» будет отправлен в Минздрав сегодня. В дальнейшем ожидается его ускоренная регистрация.

Препарат разработали специалисты Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток. Он вводится двумя дозами с интервалом в три недели. В испытаниях «Конвасэла» принимали участие добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет. Как ранее отмечали в ФМБА, никаких побочных эффектов от действия вакцины выявлено не было.

В октябре Институт иммунологии подал в Минздрав заявку на регистрацию ещё одного препарата для лечения коронавируса «МИР-19».