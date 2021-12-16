Суд в Москве рассмотрит апелляцию на продление ареста бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова

Сафронова обвиняют в государственной измене. Следствие считает, что бывший журналист изданий Коммерсант и Ведомости передавал сотрудникам чешской разведки секретную информацию о поставке российских вооружений в страны Африки. Позже в его деле появился новый эпизод. Сафронов якобы передал политологу Демури Воронину данные о деятельности российской армии в Сирии, которые тоже составляли государственную тайну. В Роскосмосе уверяют, что обвинение с его работой в госкорпорации не связано. Слушания проходят в закрытом режиме.

Ивана Сафронова арестовали в июле прошлого года. Его пребывание в СИЗО неоднократно продлевали, последний раз — до 7 января. Своей вины он не признает. Накануне адвокат Иван Павлов* рассказал «Эху», что при ознакомлении со всеми материалами дела стало известно о допросе в качестве свидетеля главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Российские власти считают Ивана Павлова* иностранным агентом.



* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.