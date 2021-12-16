Тревога из-за инцидента со взрывным устройством на авиабазе ВВС США Хомстед в штате Флорида отменена

Отбой дали после ремонта поврежденного боеприпаса. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба базы в «Твиттере».

Ранее персоналу дали команду покинуть базу, местных жителей призвали не выходить из дома и избегать нахождения на прилегающих улицах.