Тревога из-за инцидента со взрывным устройством на авиабазе ВВС США Хомстед в штате Флорида отменена

Отбой дали после ремонта поврежденного боеприпаса. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба базы в «Твиттере».
Ранее персоналу дали команду покинуть базу, местных жителей призвали не выходить из дома и избегать нахождения на прилегающих улицах.
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Отбой дали после ремонта поврежденного боеприпаса. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба базы в «Твиттере».
Ранее персоналу дали команду покинуть базу, местных жителей призвали не выходить из дома и избегать нахождения на прилегающих улицах.
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Заседание Совета по правам человека
В.Путин: Откуда Вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?
А.Сокуров: Давайте проверим.
В.Путин: Проверяли, в том числе и в ходе голосования по Конституции. Я Вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. И чеченский народ знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе…