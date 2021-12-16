Президент Украины Владимир Зеленский высказался за мирное решение ситуации в Донбассе

В ходе общения с журналистами в Брюсселе он вновь подтвердил, что готов говорить с Москвой:

«Рассматривается 5 путей реакции на вероятную эскалацию. Мы сказали, что у нашего государства нет пяти реакций, у нас будет только одна реакция — мы ее продемонстрировали уже в 2014 году, когда защищали свою территорию с оружием в руках. Но мы еще раз подчеркиваем, что мы выступаем именно за мирное урегулирование войны на востоке нашего государства.

Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Мы говорим об этом открыто и уже не первый раз. Необходимо такое же желание — остановить войну и со стороны России».

Зеленский добавил, что Украина выступает за проведение переговоров по урегулированию в нескольких форматах и подтвердил свою готовность к саммиту в нормандском формате.