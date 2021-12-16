В Москве, как ожидается, начнётся рассмотрение дела по существу в отношении редакторов издания DOXA

Судебное заседание должно пройти в участке мирового судьи №208 района Дорогомилово. Армен Арамян, Наталья Тышкевич, Алла Гутникова и Владимир Метёлкин, по версии следствия, агитировали детей к участию в несогласованных акциях. Речь идёт о митингах в поддержку политика Алексея Навального. Расследование уголовного дела завершилось в октябре.

По словам адвокатов, текст обвинительного заключения содержит больше тысячи страниц. Если редакторов признают виновными, то им может грозить до трёх лет тюрьмы. В свою очередь, все четверо обвиняемых свою вину не признают.

С апреля прошлого года редакторы издания DOXA находятся под запретом определённых действий. В частности, им нельзя выходить из дома и пользоваться интернетом. Журналистам разрешено общаться только с родственниками, адвокатами и следователями. В прошлом месяце суд в очередной раз продлил данную меру пресечения до апреля 2022 года.

Редакторы DOXA проходят по одному делу с главой штаба* Алексея Навального Леонидом Волковым.

* штабы Алексея Навального российские власти считают экстремистскими организациями