Суд рассмотрит апелляционную жалобу на продление ареста журналисту Ивану Сафронову

Адвокат Иван Павлов* сказал «Эху Москвы», что защита всегда надеется на здравый смысл, на то, что аргументацию адвокатов услышат, и решение суда будет адекватным.

«Адвокаты всегда надеются на здравый смысл, на то, что закон сработает, сработает правильно, что аргументацию нашу услышат и решение будет адекватным. Мы надеемся на изменение по крайней мере меры пресечения, но понимаем, в каких условиях приходится работать, поэтому мы не сильно удивимся, если суд оставит все, как есть и продлит на очередной срок меру пресечения Ивану Сафронову. Коллеги, которые будут в этом участвовать, представят свои аргументы в пользу того, что журналисту не место в следственном изоляторе», — сказал адвокат.

Павлов добавил, что при ознакомлении со всеми материалами дела стало известно о допросе в качестве свидетеля главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.