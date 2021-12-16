Апелляционный суд должен рассмотреть жалобу на приговор полицейским, сфабриковавшим дело журналиста Ивана Голунова

Пять бывших сотрудников полиции осуждены на сроки от 5 до 12 лет колонии за незаконное задержание и подброс наркотиков Голунову. Все они признаны виновными в превышении полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте запрещенных веществ.

С пятерых экс-сотрудников УВД по западному округу столицы также взыскано по 1 миллиону рублей в пользу Голунова. После приговора журналист сказал, что удовлетворен решением суда и обжаловать его не собирается.

Мотивом преступления следствие считает желание сотрудников продвинуться по службе, а также их корыстные побуждения. В пресс-службе суда уточнили, что заседание пройдет в закрытом режиме, так как в деле имеются материалы под грифом «секретно».

Голунов был задержан летом 2019 года. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено.