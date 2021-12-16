Япония планирует потратить на оборону с 2023 по 2027 год рекордные 263 миллиарда долларов. По данным издания Nikkei, дополнительные средства власти выделят на закупку новой техники, отправку войск к островам вблизи Китая и усиление противоракетной обороны. Кроме того, в бюджет заложены средства на развитие кибербезопасности и космической сферы.

О планах отказаться от сдерживания оборонных трат весной сообщало Минобороны, а осенью – новый премьер Фумио Кисида