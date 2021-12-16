Сын бывшего вице-губернатора Белгородской области Наталии Зубаревой вернул государству 150-метровую квартиру, о которой ранее писали соратники Алексея Навального. По их данным, недвижимость стоимостью 14 миллионов рублей безвозмездно передал в сентябре прошлого года 19-летнему Семену Зубареву департамент, который возглавлял замгубернатора Валерий Шамаев. После публикации была назначена служебная проверка. Шамаев и Зубарева уволены по собственному желанию. На днях стало известно о назначении Зубаревой на пост советника главы Курской области.
2021-12-16T05:16:54+03:00
2021-12-16T05:16:54+03:00
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05:16, 16 декабря 2021
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