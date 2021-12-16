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05:12, 16 декабря 2021

Baza: В Москве задержана глава межрайонной налоговой инспекции № 3 Марина Чайко

В Москве задержана глава межрайонной налоговой инспекции № 3 Марина Чайко. У нее в квартире прошел обыск, сообщает телеграм-канал Baza. Отмечается, что эта инспекция отвечает за самые «богатые» районы столицы – Арбатский, Пресненский и Тверской. По информации Baza, во время обыска обнаружено большое количество ювелирных изделий. Сейчас Чайко и ее супруг находятся на допросе в Следственном комитете. В чём её подозревают, пока неизвестно.


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