Baza: В Москве задержана глава межрайонной налоговой инспекции № 3 Марина Чайко

В Москве задержана глава межрайонной налоговой инспекции № 3 Марина Чайко. У нее в квартире прошел обыск, сообщает телеграм-канал Baza. Отмечается, что эта инспекция отвечает за самые «богатые» районы столицы – Арбатский, Пресненский и Тверской. По информации Baza, во время обыска обнаружено большое количество ювелирных изделий. Сейчас Чайко и ее супруг находятся на допросе в Следственном комитете. В чём её подозревают, пока неизвестно.