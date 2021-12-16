Персонал авиабазы ВВС США Хомстед, расположенной в штате Флорида, эвакуирован из-за инцидента. Об этом сообщила в «Твиттере» пресс-служба авиабазы. Подробности произошедшего пока не приводятся. Военные просят местных жителей не покидать свои дома и избегать нахождения на прилегающих улицах.
2021-12-16T05:11:48+03:00
2021-12-16T05:11:48+03:00
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05:11, 16 декабря 2021
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