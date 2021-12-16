Вооруженные люди блокировали здание правительства в столице Ливии. Местные СМИ сообщают, что глава Президентского совета страны эвакуирован в безопасное место. По информации телеканала «Аль-Хадас», за происходящим стоят силы экс-депутата Всеобщего национального конгресса Салаха Бади. Он уже заявил, что в стране «не будет никаких президентских выборов» и пообещал «закрыть все государственные учреждения Триполи».

Обстановка в городе остается напряженной, в значительной части столицы отмечались перебои с подачей электричества, передает ТАСС. Поступают данные о том, что все вооруженные формирования западного региона, главным образом вокруг Триполи, приведены в состояние повышенной готовности. К окраинам города стягиваются бойцы различных группировок с боевой техникой.

Инцидент произошел за восемь дней до назначенных на 24 декабря президентских выборов в Ливии. Ранее в парламенте призвали объявить о невозможности их проведения в указанный день.