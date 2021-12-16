Итальянский тренер Паоло Ваноли прибыл в Москву для подписания контракта с московским футбольным клубом «Спартак». В аэропорту «Шереметьево» его встретил руководитель пресс-службы команды Дмитрий Зеленов. Видео опубликовало издание «Спорт-Экспресс».

На этой неделе итальянские СМИ сообщали, что Ваноли возглавит «Спартак» «в ближайшие часы» и проведет первую пресс-конференцию в качестве главного тренера «красно-белых» 17 декабря.

Ваноли 49 лет, ранее он долгое время был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере». Также работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

Итальянец сменит на посту главного тренера португальца Руи Виторию, об отставке которого было объявлено накануне.