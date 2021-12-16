В Москве простятся с режиссером и сценаристом Сергеем Соловьевым. Он скончался 13 декабря на 78-м году жизни после тяжелой болезни. Отпевание состоится в 11 часов в Церкви Иоанна Богослова. Затем пройдут похороны на Троекуровском кладбище.

Одной из наиболее известных работ режиссера стал фильм «Асса» 1987 года. Среди других его картин: «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звездным небом», «Три сестры», «Нежный возраст», «О любви», «Анна Каренина».