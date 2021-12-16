Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах. Все работавшие над ним комитеты рекомендовали его принять. Согласно документу, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется цифровой код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, противопоказания к ней или перенесенное заболевание. Параллельно палата проголосует за проект постановления, в котором содержится рекомендация правительству проработать вопросы применения закона ко второму чтению. Само второе чтение, как ожидается, состоится не ранее, чем через месяц.
2021-12-16T04:06:37+03:00
2021-12-16T04:06:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2952438-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:06, 16 декабря 2021
Загрузка комментариев...