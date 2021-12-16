В Госдуме, по данным газеты «Известия», предложили сделать предновогодние пенсионные выплаты ежегодными. Соответствующий законопроект подготовили в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов и направили на заключение в правительство, пишет издание со ссылкой на пояснительную записку. В ней отмечается, что текущий уровень инфляции в девять процентов негативно отражается на благосостоянии пенсионеров. Кроме того, перед Новым годом люди много тратят на подарки и продукты.

Авторы инициативы предложили взять деньги на выплаты из федерального бюджета. В следующем году на эти цели могут потратить свыше 786 миллиардов рублей. При необходимости депутаты допустили использование средств Фонда национального благосостояния.