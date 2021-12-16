Вооруженные люди захватили здание ливийского правительства в Триполи. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местные СМИ. По их данным, председателя и членов Президентского совета эвакуировали после получения информации о готовящихся нападениях боевиков на их дома. Источники телеканала рассказали о мобилизации вооруженных формирований на западе страны. Между тем, телеканал Al-Arabiya сообщает лишь об оцеплении здания. А информационное агентство «Аль-Джамахирия» передает, что захвачено и здание Минобороны.

На 24 декабря в Ливии намечены первые в истории президентские выборы. Договоренность об этом была достигнута на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии.